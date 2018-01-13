[新浪彩票]13日競彩賠率解讀：漢諾威主場稱雄北京新浪網 (2018-01-13 00:48)
競彩
賠率解讀：歐賠作為賽事賽果的重要預測指數，已經有近百年的悠久歷史。針對歐賠指數延伸出來的支脈學派更是數不勝數。本文重在結合基本面導致的籌碼熱度，以及賠率高低變化，來對比賽對陣進行初步預測，觀點僅代表個人，方法僅供參考。
德甲 漢諾威96vs美因茨
開賽時間2018-01-13 星期六 22:30 場地：尼達沙捷臣球場
基本面
德甲聯賽第18輪較量，漢諾威96坐鎮尼達沙捷臣球場迎戰美因茨。目前，漢諾威96拿到23分排名第十一；美因茨拿到17分排名第十五。
漢諾威96上輪主場4-4與勒沃庫森激戰成和，最近10場正賽總成績為3勝2平5負比較平淡。可是漢諾威主場良好，本賽季8輪聯賽主場拿到了4勝3平1負，其中4-2大勝多特，4-4逼平藥廠，都展示出了出色的主場能力。
美因茨狀態比較更加平庸，尤其是客場作戰，在本賽季至今還沒有贏過球。不過話說回來，最近4個客場，連續逼平門興、萊比錫和不萊梅，拿1分的可能性還是存在。
交戰記錄，兩隊最近10次交手，漢諾威2勝4平4負，本賽季首回合客場1-0戰勝美因茨。
賠率解讀
兩隊目前都處於聯賽的中游偏下位置，實力相對較弱。漢諾威作為升班馬，不會比美因茨高過太多，主勝賠率合理範圍為2.00-2.40之間。賽前賠率開出2.15 3.40 3.20，結構中規中矩。結合兩隊基本面，主隊主場優勢更加明顯，客隊有逼平的想像，但客勝熱度很低。賠率沒有刻意拉低主勝加大優勢，中規中矩的姿態，對於小熱的主隊而言比較安全。本場正路看好漢諾威主場稱雄。
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