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法甲 卡昂vs里爾

開賽時間2018-01-14 星期日 3:00 場地：米切爾·奧拉諾球場

基本面

法甲聯賽第20輪較量，卡昂坐鎮米切爾·奧拉諾球場迎戰里爾。目前，卡昂拿到24分排名第十二；里爾拿到19分排名第十八。

卡昂上一輪客場輸給大巴黎，聯賽最近已經連續5輪不勝。好在他們的主場還算平穩，最近10戰5勝2平3負。

里爾狀態不穩，目前在積分榜上只能位居倒數第三，其中客場戰績拖了很大的後腿，10場下來只有1勝2平7負的慘淡成績。

交戰記錄，兩隊最近10次交手，卡昂1勝1平8負，落於下風。不過本賽季首回合較量中，卡昂客場2-0完勝里爾。

異常觀察

兩隊目前從積分排名來看，卡昂佔優勢。縱然里爾名氣可能更大一些，但他們客場的戰績實在太差。卡昂主場理應能夠讓出平半。賽前各家公司開出平半，但上盤水位超高。賠率方面2.45 3.00 3.10，也更支持平手盤。目前這個數據明顯有淺開的嫌疑。主勝建議謹慎，關注客隊不敗。

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