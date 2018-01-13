[新浪彩票]13日競彩異常指數：卡昂盤賠淺開北京新浪網 (2018-01-13 00:49)
競彩
異常指數：越來越多的競彩玩家開始意識到賠率公司強大的預判能力，也越來越重視盤口、賠率等客觀數據，來猜測賠率公司的預判。異常指數，針對每日競彩場次，從賠率盤口的合理性、變化、離散等角度分析，挑出當日爭議性較大的數據，以供彩友避讓或博冷參考。
法甲 卡昂vs里爾
開賽時間2018-01-14 星期日 3:00 場地：米切爾·奧拉諾球場
基本面
法甲聯賽第20輪較量，卡昂坐鎮米切爾·奧拉諾球場迎戰里爾。目前，卡昂拿到24分排名第十二；里爾拿到19分排名第十八。
卡昂上一輪客場輸給大巴黎，聯賽最近已經連續5輪不勝。好在他們的主場還算平穩，最近10戰5勝2平3負。
里爾狀態不穩，目前在積分榜上只能位居倒數第三，其中客場戰績拖了很大的後腿，10場下來只有1勝2平7負的慘淡成績。
交戰記錄，兩隊最近10次交手，卡昂1勝1平8負，落於下風。不過本賽季首回合較量中，卡昂客場2-0完勝里爾。
異常觀察
兩隊目前從積分排名來看，卡昂佔優勢。縱然里爾名氣可能更大一些，但他們客場的戰績實在太差。卡昂主場理應能夠讓出平半。賽前各家公司開出平半，但上盤水位超高。賠率方面2.45 3.00 3.10，也更支持平手盤。目前這個數據明顯有淺開的嫌疑。主勝建議謹慎，關注客隊不敗。
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