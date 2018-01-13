1、切爾西VS萊切城 推介：3

兩支球隊下周中都有足總杯的重賽，萊切城聯賽成績沒壓力，自然會把更多重心放在下周中的比賽。切爾西最近各項賽事3連平，當然主要也是因為和阿森納踢了兩場。就實力狀態層面，切爾西並無太大的問題。亞盤球半低水，藍軍贏球懸念不大。

2、水晶宮VS伯恩利 推介：3

水晶宮在足總杯中做出輪換，最終被淘汰出局，其實目標很明確，就是確保聯賽保級。伯恩利高居積分榜第7，交鋒對水晶宮也是3連勝，優勢很大。本場亞盤半球高水，從盤面看，水晶宮讓球有力，客勝賠率偏高，我更看好主隊贏球。

3、哈德斯VS西漢姆 推介：31

西漢姆聯防守不錯，但進攻偏弱，所以不得不和謝斯波利去踢足總杯的重賽。哈德斯目前積分情況尚可，但對於這個賽季之後留在英超，他們並無十足的把握。本場亞盤平半高水退盤平手盤低水，這個走勢對近況不錯的鐵鎚幫客場贏球支持一般。除非臨場哈德斯重新讓球，否則無需過多考慮0的可能。

4、紐卡斯VS斯旺西 推介：31

斯旺西的進攻總是不能給人任何信心，足總杯麵對狼隊，斯旺西0-0戰平，雖然說這個平局也算有點含金量，但重賽對他們仍然是個拖累。紐卡斯爾保級形勢更好，主場比賽不允許輸球。本場亞盤半球中水，看歐賠走勢，主勝熱度偏高，這個盤面補平局有必要。

5、沃特福VS南安普 推介：10

南安普頓的連續不勝場次擴大到了9場之多，沃特福德本賽季首回合做客曾經2-0擊敗南安普頓。目前看，沃特福德聯賽成績更好，但在主場只能讓平半盤超高水，這個盤面不是很給力，我看好客隊搶分反彈。

6、西布羅VS布萊頓 推介：10

西布羅本賽季聯賽初取得2連勝，但之後就遭遇20輪不勝的尷尬，目前球隊中後衛埃文斯還被英超豪門追逐。布萊頓作為升班馬，成績不錯，暫時排名中游。亞盤西布羅平半盤升盤半球超高水，從目前的讓球盤走勢看，西布羅的連續不勝記錄可能還得擴大。

7、熱 刺VS埃弗頓 推介：3

按理說，熱刺本賽季有歐冠和英超任務，足總杯沒必要對溫布爾登上主力，結果波切蒂諾在輪換了中后場大部分球員之後，還是讓凱恩首發出戰。結果凱恩打入兩球，幫助球隊淘汰了昔日狂幫。埃弗頓上輪足總杯是德比戰，體能消耗不小。亞盤熱刺球半低水，從人員輪換的角度考慮，熱刺陣容體能更好，盤面也沒問題，主勝可期。

8、法蘭克VS弗萊堡 推介：3

法蘭克福雖然本賽季成績不差，但主場8戰只有2勝，勝率太低。從交鋒看，法蘭克福近4次對陣弗萊堡1平3負，處於明顯的下風。最近5輪聯賽，弗萊堡3勝2平大幅度反彈。本場法蘭克福半一退盤半球低水，這個走勢上盤形勢更好，我看好主勝。

9、奧格斯VS漢 堡 推介：31

這兩支球隊過去10次德甲交鋒，奧格斯堡6勝4負沒有平局。本賽季漢堡仍然是一支保級隊，客場8戰6負，表現糟糕。亞盤奧格斯堡平半盤升盤半球中水，主勝下降，主隊熱度偏高。從目前的走勢看，或許要考慮下兩隊近年交鋒的首次平局出現。

10、漢諾威VS美因茨 推介：31

從交鋒情況看，漢諾威主場對美因茨還是有優勢，近10次主場交鋒，漢諾威只輸給了美因茨1場。本賽季聯賽主場，漢諾威8戰只有1負，美因茨客場至今不勝。所以亞盤平半盤中低水，漢諾威難免臨場會熱。目前看，客勝不算低，次選我更傾向於補平局。

11、斯圖加VS赫 塔 推介：31

冬歇期前，斯圖加特聯賽4連敗，德國杯也輸球被淘汰出局。赫塔本賽季成績好於主隊，而且客場也很少輸球，往績也略有優勢。本場斯圖加特讓平半盤，主隊降水到低水受注，這場比賽客隊還是有不小的吸引力，主隊維持低水，恐怕很難輸掉比賽。

12、不萊梅VS霍芬海 推介：13

霍芬海姆把瓦格納賣給了拜仁，進攻上少了一個選擇。不萊梅聯賽對霍芬海姆2連敗，本場比賽保級壓力很大。亞盤平手盤中水，目前看主勝有一定抬升走勢。客隊熱度偏高。本場雖然平賠高開，但我觀摩盤面走勢，總覺得平局是首選。如果臨場霍芬海姆升盤，則可能要考慮多一點主勝。

13、萊比錫VS沙爾克 推介：31

冬歇期前，萊比錫的表現不如沙爾克，萊比錫各線賽事5場不勝，沙爾克則是13場正式比賽不敗。本場亞盤萊比錫半球退盤平半低水，這個盤面萊比錫熱度不高，反而沙爾克賠付壓力更大，維持平半低水，我不看好客勝。

14、皇 馬VS比利亞 推介：3

周中的國王杯，皇馬並未派出主力出戰，畢竟聯賽里成績壓力太大了。相比之下，比利亞就有些被動，周中國王杯，他們雖然逆轉擊敗了雷加利斯，但仍然因為客場進球少從國王杯中出局。新年3場比賽，比利亞交出的答卷並不令人滿意。本場亞盤兩球高水，皇馬最近表現一般，上盤不熱。但就實力層面看，皇馬不應該再對比利亞丟分。

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