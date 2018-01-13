1月12日，2017新浪5X5足金聯賽打響了總決賽的比賽。作為上屆比賽衛冕冠軍的廣體康越隊，自然引人關注，因為他們也是今年比賽的奪冠熱門球隊。沒料到的是，在小組賽的比賽中，他們竟然只有7名球員來到現場。不過，沒關係。衛冕冠軍的實力不是蓋的，7人照樣打完了首個比賽日的全部4場小組賽，而且提前鎖定了小組第一名。

由於有幾名球員因為工作原因，只能在1月12日下午或晚上才能到達成都，所以第一個比賽日中，廣體康越隊只能有7名球員出場。還有，參加分站賽與去年總決賽的大部分主力都在，只是面對實力同樣強勁的對手，衛冕冠軍其實贏得並不輕鬆。

在首場面對武漢站的冠軍，對方也是國內業餘足球圈的一支強隊，康越隊採取了非常有效的防守反擊戰術，在比賽陷入被動局面的時候，場上的進攻核心匡宣溥果斷叫了一個暫停。利用短暫停的間歇，匡宣溥主動向隊友們布置了一些如何打對方反擊的戰術。果然，戰術非常有效果，這次暫停成為比賽的轉折點。重新恢復比賽后，廣體康越隊立刻通過一次反擊率先破門得分，打破了比賽僵局。隨後，在上半時臨近結束前，又入一球。

2-0領先後，原本實力不俗的湖北華創隊反而越打越急，多次被康越隊打出高質量的反擊，最終衛冕冠軍在首陣就以5-1的比分大勝。戰勝了小組實力最強的對手后，康越隊開始採取保存體力的戰術，在接下來的兩場比賽中，都以最小的體能代價贏得了比賽勝利。

值得一提的是，最後面對台北市立大學隊，已經取得三連勝提前出線的康越隊竟然一度以0-2落後。這也讓圍觀球迷笑著說到：衛冕冠軍看到台灣同胞可能要手下留情吧。

事實證明，這隻是大家的猜測。沒有一支球隊願意輸掉比賽，更何況是衛冕冠軍。0-2落後的情況下，廣體康越隊開始採取「超人戰術」，5人全部投入進攻。最終，頑強地扳平了比分。在這場本來已經無關出線形勢的比賽中，還是展現了毫不放棄的拼搏精神。

比賽結束后，康越隊隊長吳鑒林在接受採訪時說到：相比於廣州，成都的天氣還是比較冷，所以比賽剛開始的時候熱身沒有做好，前面的比賽沒有放開，打得比較緊，還好經過調整之後，打出了狀態。

對於只有7名球員參賽，吳鑒林笑著說到：其他球員因為工作原因，今天晚上才能到，所以我們只能相互輪換上場，才能保持好體力，開始的時候我們也要打反擊，今天運氣好一點，像湖北隊實力也比較強，我們畢竟是衛冕冠軍，其他隊伍也希望拿冠軍，我們必須做好面對最大困難的準備。（袁野 於靜 發自成都）