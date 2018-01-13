足金聯賽激戰正酣，總決賽上競相廝殺。猛然間，一隊人馬突現黑旋風，烏雲壓城城欲摧。說話間，彪形大漢前場得球，轉身抽射、皮球只掛死色，整個動作一氣呵成，接下來就是享受隊友們送上的掌聲與歡呼。

這股黑旋風就是太原站冠軍的外援前鋒文森。說起這個文森，就要先說說太原站的冠軍，這支在太原奪得足金聯賽分站賽冠軍的球隊其實來自北京。而且，隊中除了外援文森外，都是北師大後勤處的教職工組成。他們的球隊名叫北師大京師雪狼隊。當初，他們因為錯過了北京站的報名時間，最後索性前往太原站報名參賽，最終如願拿到了太原站的冠軍，殺奔總決賽。

回頭再說說這個來自喀麥隆的外援文森。文森可是相當了得，這名外援曾經留學北體大、北理工，還曾經作為北理工的外援參加過中甲聯賽。後來，文森成為了北京業餘足球圈的「名宿」，參加過北超等諸多業餘聯賽。此次，特意作為京師雪狼隊外援來參加足金總決賽。前面三場比賽，文森打入5顆進球，是除了越南隊打入9球的潘城阮外，進球最多的球員。不過，需要提及的是，因為在其中兩場比賽中都是大比分領先對手，文森實際上只打了半場。所以這5個進球也是在兩個半場時間內完成的，這樣就不能不讓人驚嘆他的進球效率。

除了能夠進球是文森的一個絕活外，另一個絕活就是一嘴流利的中國話，特別是帶著北京腔，在熟悉他的北京球迷眼中，他絕可以和馬季奇馬五爺較量一番中國話。於是，在足金聯賽現場，當文森接受採訪剛一張嘴，就吸引了球迷來圍觀：哎喲，這老外可以啊，中國話說得這麼棒。

談到參加這次足金聯賽，文森說：我和我們隊友做了精心的準備，我們尊重每一個對手，也是希望能夠把自己的真實水平打出來。這次對手的實力非常強，像北體大隊，我覺得他們就是有奪冠的實力，跟他們比賽我們只能去拼。

非常可惜的是，在這場北京德比中，京師雪狼隊在1-0領先的情況下被對手逆轉，最終1-2敗下陣來。不過，在另外兩場比賽中，都輕鬆戰勝了對手，只要最後一場比賽只要能夠打平澳門千葉隊，就會晉級八強。

對於自己的表現，特別是能否去爭奪最佳射手，文森說到：慢慢來吧，能進的、該進的，就一定要進，但我的目標不是這個（最佳射手），只要隊伍贏球就好。（袁野 於靜 發自成都）