《福彩演播室》第91期預告：濟嫻，加油！北京新浪網 (2018-01-13 00:27)
李濟嫻，一個18歲女孩，在即將步入大學校門的時候，突然被查出患有急性髓細胞性白血病，僅剩三到六個月的生命，卻找不到可以配型的造血幹細胞，無奈中，濟嫻爸爸只能冒著賭一把的風險，用自己的造血幹細胞去救女兒。這一家人究竟面臨怎樣艱難的命運和生活，福彩等社會各界又給了他們怎樣的溫暖和關愛？敬請關注第91期《福彩演播室——濟嫻，加油！》。
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