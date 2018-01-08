CES2018 華碩新品齊發中央社 (2018-01-08 22:58)
（中央社記者吳家豪台北8日電）CES 2018（消費性電子展）將於明天起在美國拉斯維加斯登場，電腦品牌廠華碩今天宣布將於會場展示全新筆電與一體成形電腦，並發表連網裝置、小尺寸機種及電競系列配備。
華碩今天發布新聞稿指出，此次發表的4款全新電腦產品包括ASUS ZenBook 13、ASUS X507筆記型電腦，以及ASUS Vivo AiO V272、ASUS Vivo AiO V222整合式全功能All-in-One（一體成形）電腦，均搭載最新Windows 10作業系統。
華碩也宣布將於CES 2018推出3款全新連網裝置，包括內建Amazon Alexa語音助理的ASUS Lyra Voice網狀網絡無線路由器、Lyra Trio網狀網絡系統、採用新一代802.11ax Wi-Fi技術的ASUS RT-AX88U無線路由器。
此外，針對小尺寸機種，華碩推出全新ASUS PB40及ASUS PN40 mini PC、Chromebox 3迷你電腦、ASUS Tinker Board S。
華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國則在今年CES發表一系列配備，包括Strix SKT T1 Hero限定版電競筆電、Strix GL12電競桌機、Strix Flare機械式電競鍵盤，以及Aura Terminal可編程RGB控制器、Spotlight Aura投影燈等多款配件。1070108
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