（中央社拉斯維加斯8日綜合外電報導）美國2018年消費電子展（CES）將在明天登場，參展廠商多對科技持樂觀看法，認為小裝置、人工智慧、雲端運算和超快連網能力將能解決世上大部分問題。



拉斯維加斯消費電子展是全球規模最大的消費電子展覽會之一，將吸引17萬人和來自各地的4000家廠商參與，展示機器人、數位醫療、人工智慧和運動等類別產品。



參展廠商表示，科技將持續改善通訊，並用更鮮豔明亮的螢幕迷倒我們；但科技也矢言終結交通堵塞、治療癌症和憂鬱症，並幫助人們活得更健康和有效率。



法新社報導，電腦晶片與人工智慧大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，機器學習的進步開拓了廣泛可能性，軟體將來可能發展出編寫軟體的能力。



部分參展廠商則設想了一個自駕車隨傳隨到的世界，不須再費事找車位或加油站。



單調無聊的交通將由機器代勞，車輛間以無線方式相互交流，最佳化交通效率。



中國新創品牌拜騰（Byton）推出一款「富有直覺和智慧」的汽車，目標解決每年造成全世界數十億小時損失的交通阻塞。



研究機構Technalysis Research分析師唐奈爾（Bob O'Donnell）表示，儘管科技被吹捧為許多弊病的解決方案，黑暗面仍然存在。



他說，「科技被視為萬靈丹，但也能造成社會問題」，並引述部分人士對網路安全的擔憂，和一個最近發現可能導致數據外流的電腦晶片技術漏洞。



他也表示：「大部分科技人都很樂觀，也許天真樂觀過了頭。」（譯者：中央社陳乃瑜）1070108