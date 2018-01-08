（中央社拉斯維加斯7日綜合外電報導）由中國科技業巨擘騰訊共同投資，並由蘋果、谷歌和特斯拉等美國科技企業前主管領導的中國電動車創新企業拜騰，今天發表智慧概念新車，訂於明年上市，將挑戰特斯拉公司。



法新社報導，拜騰（Byton）在美國拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）發表深具未來感的電動概念車，號稱是裝上車輪的電腦，具備高度自動化智慧功能。品牌名稱Byton的含意正是「車輪上的位元」。



總部位於南京的拜騰承諾，這款「富有直覺和智能」的車輛，將在2019年於全球上市，每輛啟售價4萬5000美元（約新台幣133萬元）。



由於早前發表的其他概念電動車，預定售價至少10萬美元（約新台幣295萬元），因此Byton的新車，預期將與美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的Model 3和其他大車廠推出的車款一較高下。



拜騰總裁和共同創辦人戴雷（Daniel Kirchert）表示：「它具備自動化和共享的特性，是專為未來打造的產品。」



Byton新車運用臉部辨識技術來解鎖和適應駕駛，並提供一系列其他方式與車輛互動，包括利用亞馬遜公司（Amazon）的Alexa語音助理服務進行聲控，或利用觸控和手勢控制。



Byton新車同時配備「數位」內裝，擁有全景顯示螢幕，可提供導航、娛樂甚至監控駕駛和乘客健康狀況等功能。它還將具備5G網路連線，並改善人工智慧（AI）功能。



戴雷表示：「它對你越了解，你的使用者經驗就會更好。」



原任德國豪華車集團BMW主管、現任拜騰董事長暨執行長的布萊特菲爾德（Carsten Breitfeld）則在發表會上說：「這將是2019年市場上最先進的車款。」



拜騰獲得逾2億美元（約新台幣59億元）的投資資金支持，領導團隊成員來自美國電動車大廠特斯拉（Tesla）、BMW集團、蘋果公司（Apple Inc.）和谷歌公司（Google Inc.）的前主管。新車預估2019年在中國推出，2020年在美國和歐洲上市。



拜騰表示，Byton新車每次充電續航力超過500公里，且15至30分鐘內就能充飽電。初步將提供「等級3」自動化，部分功能不需要駕駛；自2020年開始，則將提供「等級4」的接近全自動駕駛功能。（譯者：中央社張正芊）1070108