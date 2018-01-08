南非國立傳染病研究所(NICD)今天(8日)表示，南非爆發的李斯特菌(listeria)感染病例在過去1個月已增加到61人，該研究所並表示，已關閉一處偵測到滋生李斯特菌的家禽屠宰場。

南非國立傳染病研究所表示，自從在去年1月監測到出現李斯特菌感染病例後，至今已有720起經實驗室檢測證實，由李斯特菌引起的食物中毒病例，這種食物中毒的染病現象也被稱為李氏桿菌病(listeriosis)。

李斯特菌病最常見的原因是食用受到污染的食物，許多食物可能含有李斯特菌或遭受這種病菌污染，例如生菜沙拉、即食食品、加工肉類製品、熱狗、乳酪、奶油、沙拉醬及未經適當殺菌的牛奶及冰淇淋等。

不過，去年12月的李斯特菌病感染人數就達到557例，死亡人數也由12月之前的36人，增至12月的61人。

食物微生物專家安娜莉契(Lucia Anelich)博士說，南非李斯特菌病疫情似乎已創下前所未有的紀錄，她並警告說，若是未能儘快做好因應措施，疫情恐怕會進一步擴大。