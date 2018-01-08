宏眵ㄚ~支援Alexa語音助理 Q1起導入中央社 (2018-01-08 20:06)
（中央社記者吳家豪台北8日電）電腦品牌廠宏眱聽自第1季起於多款個人電腦產品支援Amazon Alexa語音助理，包含部分Aspire、Spin、Switch、Swift系列筆電及Aspire AIO桌上型電腦等系列機種。
宏痐竣捄o布新聞稿表示，美國地區產品將首先導入Amazon Alexa語音助理，並於今年中起陸續在各地推出。
除了已經相容Alexa的空氣品質監測器Acer Air Monitor外，全新的Acer V6820M和V6820i 4K超高畫質投影機也成為業界首批支援Alexa語音控制的智慧投影機之一。
另外，宏痐]首度公開旗下65吋Predator大型遊戲顯示器，此款搭載NVIDIA G-SYNC技術的顯示器正式將PC電競的玩家體驗推進到大螢幕世代。
宏眱出，新款Predator大型遊戲顯示器與現行Predator電競顯示器具備同等頂級規格，並內建NVIDIA SHIELD串流播放功能，能以4K HDR（高動態範圍）技術播放電影及電視節目。1070108
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