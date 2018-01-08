（中央社記者江明晏台北8日電）手機不再只是通訊工具，將與鑰匙、錢包合一，群信行動數位科技今天展出六大行動生活服務，購買演唱會、演奏活動等行動門票，可透過手機付款；手機也能打開門鎖、分享數位鑰匙。



群信行動今天邀請國發會、亞洲矽谷、金融科技、產官學界、五大電信、四大電子票證代表齊聚「一機在手．樂活台灣 行動生活成果發表會」，說明行動生活大未來，現場同時也展出群信的六大行動生活服務，包括跨平台QR code轉譯、行動門票、數位金融防護、智慧權限管理、行動身份識別、行動票證管理。



群信指出，現在可從APP程式直接購買演唱會、演奏活動等行動門票，直接透過手機付款，不用跑便利商店或至購票處排隊等待，就能購票，若臨時無法出席，也能用程式直接進行票券轉讓，避免現今所使用的QR Code遭偷拍、截圖偽造等缺點。



手機內建的藍牙裝置還可結合智慧權限管理，透過藍牙技術與手機智慧鎖連線，就能用特定APP開啟支援安全鎖，運用在打開門鎖、分享數位鑰匙上，就算不帶鑰匙或親友臨時要進家門，也能安全分享不需遠跑一趟。



而藍牙鎖的功能還能再擴大應用，可以結合支付功能，在停車場或無人商店用手機付款，未來下雨天不再需要搖下車窗抽取車代幣，淋雨到繳費機器繳費，在車上即可完成停車、繳費及出站。1070108