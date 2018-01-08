（中央社拉斯維加斯7日綜合外電報導）美國年度消費電子展（CES）9日將在拉斯維加斯登場，研究人員今天表示，今年結合揚聲器和其他裝置的聲控虛擬助理將出現重大變化的趨勢，料成焦點。



法新社報導，根據美國消費科技協會（Consumer Technology Association）研究員羅爾波（Lesley Rohrbaugh）和凱尼格（Steve Koenig），今年智慧型揚聲器在美銷售料較去年成長近兩倍，達38億美元（約新台幣1128億元）。消費科技協會是消費電子展的主辦單位。



凱尼格在討論這次CES和未來一年全球產業趨勢時表示：「這個市場將不只是增溫而已，而是像野火燎原般。」



透過像亞馬遜（Amazon）的Alexa、谷歌助理（Google Assistant）和微軟（Microsoft）的Cortana等聲控助理訂購商品、選擇音樂和取得資訊等大受歡迎。研究人員預測，這將對開發更多利用語音和機器互動的方式帶來壓力。



羅爾波也表示，隨著機器越來越能像人一樣思考，以及和人對話，而不單是接受指令，人工智慧也有所進展。（譯者：中央社梁元齡）1070108