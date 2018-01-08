（中央社記者江明晏台北8日電）根據TrendForce旗下拓墣產業研究院數據顯示，2017年全球VR裝置出貨達到370萬台，Sony、Oculus Rift與宏達電HTC Vive分別居出貨量前3名，估2018年VR市場出貨量將會成長到500萬台。



拓墣產業研究院分析師蔡卓卲指出，2017年Sony在PS 4 Pro熱銷以及大型開發商的支持下，其PS VR出貨量達到170萬台，市占率最大，Oculus Rift與HTC Vive則分別以70萬台與50萬台緊追其後。至於Microsoft與其合作夥伴Acer、Dell、聯想等廠商合作推出的Windows Mixed Reality headsets，2017年的出貨量約達30萬台。



觀察各品牌2018年VR裝置出貨表現，Sony因擁有遊戲機產業資源，PS VR出貨將會提高到200萬台，至於Oculus與HTC在推出新機帶動下，2018年全年出貨量預估將分別提升至100萬台與60萬台。



蔡卓卲分析，相較2016年因產品首賣帶來的市場需求，VR裝置在2017年出貨成長有限，最主要是因為VR在商業應用上，仍以少量客製化需求為主，而消費市場的應用仍較偏向遊戲娛樂，但是遊戲影音內容的不足仍是市場發展的最大阻礙。



上述VR市場的發展障礙，將使廠商在2018年調整市場目標。蔡卓卲表示，由於目前VR廠商成長緩慢，各家廠商都希望加速市場成長，特別是透過獨立VR裝置刺激市場需求。因獨立VR裝置主要應用於社群交流、輕度影音以及網路服務等領域，目標族群為一般消費者，舉例而言，Google、Facebook就積極投入獨立VR裝置的開發，HTC也推出Vive Focus，且透過Vive Wave平台找尋更多內容服務的合作夥伴。



蔡卓卲近一步說，即使獨立VR裝置能提供一般消費者需求的應用服務，但消費者對這類產品的接受度會是市場發展的關鍵。此外，由於增加獨立運作所需的晶片等零組件，加上若要強化由內而外追蹤技術(Inside-out tracking)，會使得獨立VR裝置的開發難度提高，並且需要解決電池續航力與散熱等問題。因此，盡管獨立VR裝置將是廠商2018年的焦點，但整體市場仍處於發展起步，預期要到2020年之後出貨量成長才會較為明顯。1070108