（中央社記者鍾榮峰台北8日電）iPhone用OLED傳出有新進展。國外科技網站Patently Apple日前推測，LG Display積極規劃量產，預估今年第4季LG Display可望出貨第6代OLED面板給蘋果。



韓國財經網站The Investor日前引述產業人士消息報導，LG Display預期將在今年下半年開始出貨首批有機發光二極體（OLED）面板給iPhone使用，LG Display與蘋果之間的協商即將確認。



報導指出，LG Display首批給iPhone用的OLED面板，數量規模不會太大，今年出貨量大約是1500萬片到1600萬片。



Samsung Display是iPhone的OLED面板主要供應商、也是iPhone X的OLED面板獨家供應商，預估每月製造超過1000萬片OLED面板。



凱基投顧分析師郭明錤先前出具報告預期，蘋果今年起積極引進、全力支援韓國LG Display成為OLED版iPhone第二面板供應商，以分散未來3年到5年OLED供應風險。



蘋果積極布局OLED供貨分散風險策略。國外科技網站Appleinsider日前引述韓媒ETNews報導，蘋果向韓國Sunic Systems購買化學氣相沉積（CVD）設備，積極發展自己的OLED技術，為日後的iPhone新品做準備。1070108