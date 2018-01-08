有退化性關節炎的民眾注意，健保署通過取消維骨力等31項含「葡萄糖胺」(glucosamine)成分的指示藥品給付，民眾若需服用相關藥品，未來必須自費購買。健保署長李伯璋表示，健保法規定指示藥品不納入健保給付，健保署會以對民眾的用藥衝擊最小為考量，逐步取消各類指示藥品給付。



藥品分為成藥、指示藥和處方藥，指示藥和成藥不需醫師開立處方箋即可在藥房購買。1995年全民健保實施之初，健保法就明訂成藥、指示藥不納入健保給付；不過，當時考量公保、勞保都有給付多款指示藥品，為顧及民眾的用藥連續性，原有指示藥仍繼續由健保給付。

健保署長李伯璋表示，健保多年來已取消約1,500多種指示藥給付，目前還有928種，去年醫師公會全聯會來函，希望健保署落實健保法不給付指示用藥的規定，針對葡萄糖胺類不予給付，健保署請相關醫學會評估，都表示葡萄糖胺成分藥品療效不明確，因此健保共擬會議通過不給付維骨力等31項藥品。李伯璋：『(原音) 像是維骨力，我們就有透過骨科醫學會、復健醫學會、外科醫學會，我也請一些醫學中心的醫師檢視這個藥到底在臨床上有沒有效果，真正的一些專家他們認為這是不必要的，沒有它的成效在，因為他們從文獻裡面看不到這個效果。』

健保署醫審及藥材組長戴雪詠表示，取消31項葡萄糖胺類指示藥品的給付估計影響15萬人，健保每年可節省新台幣1.4億元；除葡萄糖胺類藥品，其他如感冒藥、腸胃藥等也將檢討給付的必要性，各醫學會可提出建議。

健保署長李伯璋強調，指示藥品取消給付並非為了「省錢」，最主要是要「依法行政」，且醫療必須性、使用的多寡等都會納入考量，以止痛藥為例，與普拿疼類似成分的藥品健保的給付價格為新台幣1元左右，市價卻高出10多倍，若貿然取消給付，讓民眾自己購買，就將造成較大的負擔，因此，指示藥取消給付會以對民眾的用藥衝擊最小為考量，逐步推動。