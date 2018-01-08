法新社報導，巴基斯坦水資源出現危機，已有數千人因為水源受嚴重汙染又日益稀缺而受害。現年15歲的金薩(Kinza)便是其中一名受害者，她因為腹瀉與血液感染，在首都伊斯蘭馬巴德(Islamabad)一家醫院啜泣。

包裹在毯子中的金薩行動緩慢，她的母親沙塔吉(Sartaj)則說，她不知道女兒為何會病得那麼嚴重。

沙塔吉告訴法新社：「我每次給她水喝的時候，我都會把水煮開。」

沙塔吉一家人是從伊斯蘭馬巴德一條社區溪流汲取飲用水，如同首都數條水道，這條溪流滿是污物，把水煮開對於清潔的效果有限。

這家人並非特例。聯合國兒童基金會(UNICEF)表示，巴基斯坦有超過三分之二家庭的飲用水被細菌汙染，每年則有5萬3千名兒童因為飲用含菌水死於腹瀉。

此外，該國傷寒、霍亂、痢疾、肝炎的病例也很多。根據聯合國與巴基斯坦當局，全國有30%至40%的疾病與死亡案件，與水質低劣有關。

水源問題已讓巴基斯坦這個開發中國家付出數十億美元的代價。世界銀行(World Bank)在2012年估計，水汙染讓巴基斯坦付出的代價達57億美元，幾乎是國內生產毛額(GDP)的4%。世界銀行已警告，巴基斯坦「需要實質投資來改善環境衛生」。

伊斯蘭馬巴德的巴基斯坦醫學院(Pakistan Institute of Medical Sciences)副校長阿克拉姆教授(Javed Akram)就說，「水，是這個國家的頭號問題」。