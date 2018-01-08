（中央社邁阿密7日綜合外電報導） 美國太空探索科技公司（SpaceX）7日發射一艘稱為「朱瑪」（Zuma）的美國政府神秘太空船升空，但「朱瑪」的任務性質及屬於政府那一個單位，仍然是一個謎。



法新社報導，SpaceX播報員說：「3，2，1，點燃，發射。」獵鷹九號（Falcon 9）晚間8時在一片漆黑中從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）升空。



這次發射任務原訂去年11月進行，延宕至今的原因是讓SpaceX仔細檢查可能出現問題的整流罩或火箭上保護酬載的鼻錐部分。



為何需要如此特殊保護及保密，目前仍不得而知。



「朱瑪」製造商諾斯洛普格拉曼公司（Northrup Grumman）表示，這是為美國政府所做，將送上近地軌道，但不願提供更多細節。



SpaceX與國防部並無回應有關任務性質的置評要求。



SpaceX過去曾發射國家安全酬載，包括國家勘測辦公室一架間諜衛星，以及美國空軍一架X-37B太空飛機。



SpaceX網路直播並沒有播出Zuma太空船脫離火箭第一節後的畫面，但證實火箭已裝上整流罩，朱瑪正順利前往低地軌道。（譯者：中央社周莉芳）1070108