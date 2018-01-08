iPhone收訊傳較佳 這零組件幫大忙中央社 (2018-01-08 09:38)
（中央社記者鍾榮峰台北8日電）iPhone收訊好不好，電感元件扮演重要角色。被動元件高階主管指出，iPhone收訊端電感採用精密繞線電感，因此收訊品質相對佳。
觀察電感元件產品應用趨勢，業界主管指出，一般電感可分為大尺寸和小尺寸的一體成型電感，大顆一體成型電感可應用在主機板、筆電、資通訊、網通、工業以及汽車電子領域。小顆一體成型電感應用在手機、穿戴式產品之外，也深入電視和白色家電領域。
此外，電感元件還包括精密繞線電感、積層式電感以及薄膜電感等產品。若從產品應用來看，業界主管表示，積層式電感可應用在小電流產品，射頻收訊端感質較低，繞線電感成本較貴，但感質較高。
若從收訊端來看，業界主管舉例指出，iPhone收訊端電感都採用精密繞線電感，相對收訊品質較佳。中低階手機收訊端較常用積層式電感。
另外薄膜電感多用雷射蝕刻，未來可取代積層式電感產品，不過目前薄膜電感量產穩定性還不夠，沒有積層印刷電感來得穩定。1070108
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