（中央社記者林克倫北京8日電）針對外國媒體擔憂「天宮一號」已失控並將撞向地球，中國太空專家稱，天宮一號預計今年上半年墜落，在墜入大氣層後就會燒毀，剩餘殘骸將落入指定海域，不會危害地面。



天宮一號是中國第一個目標飛行器，於2011年9月29日發射升空，曾先後與神舟8號、9號、10號飛船交會對接。2016年3月16日，天宮一號全面完成使命正式終止任務。



科技日報報導，中國航太科技集團五院空間實驗室系統總設計師朱樅鵬指出，中國一直在監控天宮一號，預計在今年上半年讓它墜落。其墜入大氣層後就會燒毀，剩餘殘骸將落入指定海域，不會危害地面。



目前，中國載人航太工程辦公室仍定期發佈最新軌道狀態。最近一期公告顯示，2017年12月17日至24日，天宮一號運行在平均高度約286.5公里的軌道上（近地點高度約272.6公里、遠地點高度約300.4公里、傾角約42.85度），姿態穩定，形態未發生異常。



對於外界懷疑中方是否具備「精準控制」天宮一號墜落地點的能力。報導稱，讓大型航天器接受控制墜落是門技術活，與往返式衛星或飛船再入大氣有同有異，中國已有豐富經驗。



中國航太專家龐之浩指出，進行受控墜落時，首先要在合適的位置、角度、姿態下，向航天器發出制動指令，讓其產生適當的制動力，以離開當前軌道，進入墜向落區的軌道。對此，各方面都需要精心計算。



若以天宮一號為例，龐之浩表示，受控墜落時則先要調個頭，變成「倒退」狀態，讓原本朝後的推進器轉向前點火，通過反推力實現制動脫離原本軌道。



在進入大氣層後，地面指揮中心還需要對航天器的姿態進行控制。龐之浩說，與往返式飛船不同者，受控墜落航天器要保持阻力最大的姿態，以儘量在大氣層中燃燒。



報導指出，天宮一號的重量約8.5噸，與20噸級的和平號空間站、「禮炮」系列空間站等相比，體量小很多，只要燃燒充分，不會留下太多殘骸。



此外，中國已進行過多次控制神舟飛船和返回式衛星的精準返回。2014年11月1日，中國探月工程三期再入返回飛行試驗器，以第二宇宙速度（脫離地球引力的最低速度，秒速11.2公里）從月球軌道返回，通過在大氣層表面「打水漂」方式減速，最後落在內蒙古預定位置。



在受控墜落方面，中國於2009年，在相隔40萬公里之遙控制嫦娥一號衛星撞擊月球豐富海地區。2017年9月，又控制天舟一號飛船脫離軌道，經過兩次制動進入大氣層燒毀，殘骸墜入南太平洋一處遠離大陸的深海區。1070108