（中央社利雅德7日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯司法部長今天證實，11名抗議政府撙節措施的王子已遭逮捕，將會因「擾亂公共和平與秩序」接受審判。



沙國媒體昨天報導這幾名王子聚集在利雅德歷史性卡瑟科姆王宮（Qasr al-Hokm）後遭到逮捕。他們是為了抗議政府停止替王室成員支付水電費的決定。



法新社報導，司法部長莫杰布（Saud al-Mojeb）表示，這幾名王子也針對一名親戚的死刑宣判要求政府賠償。這名親戚被判犯下謀殺罪，2016年遭到處決。



莫杰布透過聲明表示：「儘管這11名王子被告知他們的訴求不合法，他們仍拒絕離開現場，擾亂公共和平與秩序。」



「他們遭到逮捕後，已經因為相關罪行被指控犯下多項罪名。」



這11人目前被關押在利雅德南方戒備最為森嚴的赫爾監獄（al-Hayer prison）。



沙國為因應因全球油價暴跌而不斷膨脹的預算赤字，過去兩年來已經實施一系列撙節措施，以增加收入並減少開支。



沙國國王之子、權力龐大的王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）去年11月帶頭發動反貪腐肅清行動，逾200名王子在這場行動中遭逮捕，此事已被指向與沙國推動讓石油依賴型經濟多樣化有關。



多數被捕的王子遭拘留在利雅德富麗堂皇的麗思卡爾頓飯店（Ritz-Carlton Hotel），這裡儼然已變成一間豪華監獄。（譯者：中央社李佩珊）1070107