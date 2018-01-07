新華社烏魯木齊１月７日電（記者 尚升、孫少雄）皚皚雪山，蒼茫草原。藍天白雲下，一座座紅黃相間的標準化校舍，為邊境牧區冬季草原平添幾分美麗與生機。

２０１７年入冬以來，在新疆哈密市巴里坤哈薩克自治縣大紅柳峽鄉的中心小學，依託國家「全面改薄」工程，即「全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件」工程，７４名哈薩克族孩子都可以像城裡孩子一樣，享受到優質的教育資源和生活條件。

「江南可採蓮，蓮葉何田田……」在新建的教室內，十幾名二年級學生正在做古詩詞複習。溫度計顯示教室溫度為２４℃。「待在教室里上課很暖和，原來沒法比。」哈薩克族女孩阿依克熱木非常滿足。

始建於１９５８年的大紅柳峽鄉中心小學，地處中蒙邊境寒冷牧區，冬季最低溫度達零下３０℃。它的前身是一座「馬背小學」，也是一所牧區半寄宿制學校。

長期以來，學校師生需在草原上騎馬進出村落和學校，「馬背小學」由此而得名。「原來校舍很簡陋，都是土坯房。冬天透風，夏天漏雨。到了冬季，孩子們還要撿拾柴火、牛糞來燒火取暖，學習和生活條件都非常艱苦。」校長阿里哈別克介紹。

改變，來自國家的「全面改薄」工程。截至２０１６年底，在國家的支持下，巴里坤縣「全面改薄」項目累計投入資金４９６７萬元，包括大紅柳峽鄉中心小學在內的２１所中小學校均實施了薄弱學校改造、校舍維修、設備配備等項目。

通過新建、改擴建中小學教學及輔助用房、生活用房，配備現代化教學設備，安裝小型鍋爐等，讓全縣所有農牧區寄宿制學校告別了煤爐取暖，校園校舍煥然一新，給當地數以千計的孩子帶來了溫暖和舒適的讀書環境。

如今的大紅柳峽鄉中心小學，７間約２００平方米的新建教室內均安裝了「班班通」等現代化教學設備。「通過學校新配置的幾十台聯網計算機，７４名哈薩克族學生可以隨時與外界交流、學習，極大拓展了他們的視野和知識面。」阿里哈別克感慨道，「現在的教學條件，原來想都不敢想。」

「鄉鎮最好的建築是學校，最美的環境是校園。」巴里坤縣教育局副局長馬國花告訴記者，通過「全面改薄」工程，當地的教學條件、教育教學質量得到全面改善和提高，義務教育均衡發展，「全縣８４００多名各族中小學生從中受益。」