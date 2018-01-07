在賈躍亭宣布樂視系債務問題將由妻子甘薇全權負責后，甘薇似乎沒有食言。

1月7日下午，甘薇在微博發佈消息稱，經過自己與債務處理小組的共同努力，已經通過以資抵債與資產出售的方式，實現了部分債務的實質解決。

其中，將樂視商城核心優質資產以9290萬元的作價抵債給樂視上市公司控股子公司新樂視智家，償還了上市公司部分債務。

其次，通過出售酷派集團（2369.HK）股份，獲得轉讓價款8.07億港元直接被招商銀行抵消對應的部分債務（原債務本息約14億港幣），償債比例近60%。

實際上，2015年11月17日，樂視系與招商銀行上海分行正式簽署戰略合作協議，雙方將在綜合授信、現金管理、財務顧問、國際業務等多方面達成長期戰略合作。其中，招商銀行上海分行將向樂視系及旗下公司提供100億元戰略性全球綜合授信額度，滿足樂視系國內外業務的資金需求。

21世紀經濟報導記者了解到，招商銀行提供給樂視控股的100億元授信額度，是彼時樂視控股與商業銀行合作中獲得的資金額度最大的授信支持。而在2015年7月，第一筆信貸業務正式投放，總融資額達27.4億港元。最終，這筆27.4億港元的貸款，隨後被樂視系用於收購酷派集團（2369.HK）18%的股權。

而對於此次減持酷派集團股份，21世紀經濟報導早前發佈了題為《賈躍亭減持酷派18%股權虧12億，頻繁套現難解債務危機》的報導，對樂視系這一事項進行了詳細解讀。

此外，甘薇還表示，下一步其還會積極與招商銀行尋求溝通，希望能對已凍結的資產進行相應比例的解凍，以便於賈躍亭來償還更多債權人的債務。

自2010年樂視網（300104.SZ）上市以來，賈躍亭各種形式對外融資500億元以上，目前實際對外負債或高達百億元。