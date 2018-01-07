新華社北京１月７日電（記者張漫子）記者７日從北京市文化局、北京市演出行業協會獲悉，２０１７年北京演出市場保持平穩增長，演出場次累計高達２４５５７場，較去年穩中有升。觀眾人數、票房收入分別以１０７５．８萬人次和１７．１７億元創歷史新高。

數據顯示，２０１７年北京觀看各類營業性演出的觀眾人數累計達到１０７５．８萬人次，較上年增加了４．４萬人次，達到近年來最高水平。其中，話劇、兒童劇、馬戲雜技魔術、演唱會等最受消費者歡迎，觀演人數均超過１００萬人次。演唱會、話劇演出票房突出，音樂會、旅遊駐場演出略有下降。

今年北京戲曲演出市場呈現蓬勃態勢，演出場次增長近一成。２０１７年北京地區傳統戲曲演出高達２１６４場，較去年增長８．３％。業內認為，這一增長或與「直播＋戲曲」的傳播形式創新、傳統戲曲積極與現代媒體融合發展的模式探索有關。

２０１７年恰逢中國話劇誕辰１１０周年，北京話劇演出穩定增長，全年演出４９１５場，同比增長７．８％。北京市劇院運營服務平台推出了「紀念中國話劇１１０周年演出季」，國家話劇院舉辦了紀念中國話劇誕生１１０周年展演活動。兒童劇市場火熱，科普劇、歷史劇等創新形式與寓教於樂相結合，受到親子家庭歡迎，全年共演出了３８４８場。

值得一提的是，舞蹈演出表現最為搶眼，全年場次增幅達３１％，票房收入達７７３１．０萬元，較去年增長４２．１％。國家大劇院、北展劇場積極引進立陶宛國家歌劇院芭蕾舞團、俄羅斯國家芭蕾舞團等眾多國外知名團體，演出場次均實現大幅增長。

此外，北京郊區演出市場實現大幅增長，推動城鄉文化平衡發展。北京市文化主管部門通過開展基層公益性演出活動，豐富了基層群眾文化生活，也培育了市民的文化消費習慣，並引導劇場探索創新發展之路，為郊區市民營造了良好的文化氛圍。