中新網昆明1月7日電 (陳靜)記者7日從雲南省麗江市旅遊發展委員會獲悉，2017年麗江市接待海內外遊客預計為4047萬人次，比去年同期增長15%，旅遊業總收入預計為730億元(人民幣，下同)，同比增長20%。

旅遊業是麗江的亮麗名片和金字招牌，但由於當地旅遊監管服務能力建設滯後於高速發展的旅遊業，近年來，麗江旅遊飽受詬病、倍受壓力。2017年以來，麗江採取培訓引導、聯動巡邏、專項整治等一系列旅遊市場整治措施，取得初步成效。

2017年，麗江市探索建立旅遊市場綜合監管機制。建立了旅遊市場監管綜合調度指揮中心，通過購買服務，新增加300名旅遊輔警、30名旅遊稽查人員、12名退貨受理中心人員、20名工商執法人員，聘請80名社會監督員，強化旅遊市場綜合監管。

按照屬地原則對涉嫌違法違規的15家旅行社的19件違法案件作了調查、取證，對旅行社、負責人立案38起，上繳罰款91萬元。對在線上發佈「不合理低價游」線路產品及虛假宣傳廣告，誤導旅遊者的西南國際旅行社、天雨旅行社等7家旅行社送達了《停業整頓通知書》。

貫徹落實雲南省旅遊市場秩序整治工作措施，期間出動執法人員2165人次，檢查旅遊團隊3079個，檢查司陪人員3158人次，查處導遊未佩證上崗96起。

先後兩次組織麗江、迪慶兩地旅遊、公安、工商、運政、交警等部門開展旅遊市場聯合執法行動，赴昆明約談涉嫌擾亂麗江旅遊市場秩序的昆明康輝、昆明橋泰等11家旅行社；推進旅遊電子合同開發、測試，於4月15日在雲南省內首家正式上線運行旅遊電子合同簽訂系統；嚴肅查處旅行社、導遊及司陪人員強迫、變相強迫，擅自增加、變更遊客行程計劃，安排遊客購物的行為等。

2018年，麗江市將常態化深入開展旅遊市場秩序整治，全面落實旅遊「電子合同」，禁止「不合理低價游」，繼續高效開展旅遊購物退換貨受理工作；深化管理體制改革；提升旅遊服務質量；拓展客源市場等，全域推動麗江旅遊轉型升級、提質增效，用旅遊的全域發展帶動麗江的全域發展。(完)