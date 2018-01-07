？？？？圖為：2018亞太國際金融論壇於浙江紹興開幕。 方堃 攝

中新網紹興1月7日電 (記者 方堃)7日，2018亞太國際金融論壇暨中國資本市場峰會在浙江紹興開幕，此次論壇以「金融回歸本源、資本服務實體」為主題，詳細論述了國內外經濟形勢、國際金融格局的變化以及中國資本市場的發展現狀。

據悉，亞太國際金融論壇(APIFF)是獨立的、非盈利、非官方國際組織，由中國、美國等20多個國家和地區的相關國際組織、亞太金融機構和領導人共同發起成立，是亞太金融領域高級別常設對話機制，2008年2月創立於中國上海。

「2017年，中國經濟發展態勢依舊延續2016年下半年以來『供給企業穩回升、內需相對乏力』的特點。在世界經濟艱難尋求復甦的當下，中國經濟為全球經濟穩定復甦做出了重要貢獻。」國家信息中心首席經濟師、經濟預測部主任祝寶良在論壇上表示，雖然中國經濟步入穩健增長階段，但經濟發展還是存在諸如結構性矛盾依然突出，房地產問題有待解決，金融風險依然較大，地方政府債務問題突出，民營企業經營困難等問題。

在光大證券全球首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇副理事長彭文生看來，中國的GDP增長最近這幾年非常穩定，波動性比過去明顯下降。相應的，CPI通脹率近幾年也在低位而且波動性下降，傳統的經濟周期的波動特徵降低了。

彭文生首先回顧了2017年全球各類資產都回報豐厚，隨後，他從金融周期理論的角度，對比分析了美國和中國處在各自金融周期的不同階段，所採用的宏觀政策也不同：美國在金融周期上半場：「松信用、寬財政、緊貨幣」；中國在金融周期頂部：「緊信用、寬財政、緊貨幣」。最後闡述了金融周期對各類資產走勢的影響及配置建議。

據悉，本次論壇共進行三大主題演講、二場圓桌論壇和四個平行分論壇，共九場論壇報告。亞太國際金融論壇組委會副主席、中國國際交流促進會常務副會長於引表示，2018亞太國際金融論壇的勝利召開，對在新金融時代背景下，金融服務實體經濟的新模式、新方向、新形態做了充分和詳細的解讀，也對資本市場和實體經濟之間的進一步聯姻做了更為深入的探索與實踐。(完)