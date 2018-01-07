2017年，房地產界最火的一句話要數「房子是用來住的，不是用來炒的」。以此為基調，中國各級政府在2017年密集出台了多項房地產調控政策，調控重點從一二線熱點城市轉向長三角、珠三角、京津冀等城市群內部的三四線城市。據中國指數研究院（下稱「中指院」）統計，截至12月底，去年有90個地級以上城市和35個縣市出台了共計200餘項調控政策，調控範圍和力度都較前幾年明顯升級。

在空前嚴格的調控政策下，中國房地產市場在2017年表現如何呢？

一線城市樓市成交量下降37%

從房地產交易情況來看，調控政策的效果已經初步顯現。中指院數據顯示，2017年中國房地產總體成交面積同比下降16.17%，其中一線城市成交面積大幅下降37%。

分城市來看，北京、上海、廣州和深圳4個一線城市的房地產成交面積均同比下降超過30%。南京和福州的降幅最大，分別為49.8%和49.47%。

在中指院統計的27個主要城市中，僅有成都、大連、溫州、南寧、重慶、汕頭、徐州、揚州和連雲港9個城市的房地產成交面積出現同比上漲，其中汕頭的的漲幅最大，達到84%。

在庫存方面，截至2017年12月末，中指院監測的主要城市庫存總量環比有所上升，其中溫州升幅最大，為9.97%，深圳次之，升幅超過7%。環比下降的城市中，南京降幅最大，環比降幅為2.20%。

在9個代表城市中，上海和杭州目前的庫存面積基本處於2010年以來的最低水平，廣州、深圳和蘇州目前的庫存面積則明顯高於其近七年的最低水平。

土地成交量漲38%，溢價率下降

在土地交易方面，中指院數據顯示，2017年300城土地供應量小幅回升，熱點城市增供穩定市場預期，拉升土地成交量及出讓金，但樓面均價漲幅較去年有所收窄，平均溢價率同比下降14個百分點。其中，一、二線城市土地平均溢價率分別下降30、23個百分點，三線城市則上升14個百分點。

從土地出讓金規模來看，一二線熱點城市仍是主力軍，北京和杭州在2017年的土地出讓金規模超過2000億元，分列第一、第二。南京、武漢、上海、重慶、天津、廣州和成都7個城市的土地出讓金規模也都在1000億元以上。

從土地出讓金增幅來看，中西部城市在2017年表現突出，其中烏魯木齊土地出讓金達到291億元，同比上漲295%。貴陽、西寧、昆明、北海和成都5個城市的土地出讓金漲幅均超過100%。

房企拿地熱情高漲

在主要大中城市紛紛增加土地供應的情況下，大型房企的拿地熱情也空前高漲。中指院數據顯示，2017年50家百億級代表房企招拍掛拿地金額同比增加74.4%，拿地面積同比增加81.4%，拿地樓面均價則同比減少19.1%。

並且，大型房企的拿地重點正在向 三、四線城市下沉，2017年50家百億級代表房企在三、四線城市的拿地面積同比增加了145%。

中原地產首席分析師張大偉指出，從全國主要城市賣地情況看，2017年在多個方面刷新了歷史記錄，供應量明顯增加，特別是限價房與租賃房用地供應的增加，將對2018年房地產市場帶來明顯影響。

來源：界面新聞