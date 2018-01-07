央行：中國2017年12月外匯儲備31399.49億美元北京新浪網 (2018-01-07 16:44)
？？？ 中證網訊（記者 張晶）中國央行網站1月7日公佈數據，中國2017年12月外匯儲備3.1399萬億美元，前值3.1193萬億美元，連升11個月。且連續11個月站穩3萬億以上，2017年全年實現三年來首次年度增長。中國2017年12月末黃金儲備報5924萬盎司（約1842.57噸），與11月末持平。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- G-SHOCK 剽悍時尚運動風潮再起限量腕表-深灰色x螢光綠-GA-1
- 顛覆設計-康尼2尺木心板四斗櫃(三色可選)
- 【2sweet 甜蜜約定】純金金飾女單墜-約重1.04錢(純金女墬單
- 范登伯格 - 艾薇兒 多變視覺地毯 - 大時鐘 (140 x 200cm)
- Alesai 艾尼希亞鑽石 1克拉 D/VS2 四爪六爪 鑽戒 (2選1)
- GOTO 浪漫甜心系列腕錶-白/34mm
- RV-go 小型戶外快炒爐 三芯
- TORY BURCH 流蘇飾荔枝紋皮革內裡撞色托特包(黑色/深藍色)
- 【NIKE 耐吉】休閒鞋 Air Jordan 6代 喬丹 男鞋 Pinnacle
- Bernice-嘉尼2尺開放式收納邊櫃-60x30x197cm
交通部重批陳喬恩「不會得到同情」 酒駕還有這些人【好房網News】
無錢可用！委內瑞拉被迫用黃金、鑽石買救命葯【北京新浪網】
中企助力委內瑞拉經濟轉型【北京新浪網】