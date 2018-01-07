？？？ 中證網訊（記者 張晶）外匯管理局1月7日就2017年12月份外匯儲備規模變動情況答記者問，數據顯示，12月我國跨境資金流動和境內外主體交易行為進一步趨於穩定和平衡。國際金融市場總體小幅波動，主要非美元貨幣匯率上漲和資產價格上升，推動外匯儲備規模出現上升。在全球經濟持續回暖帶來外需增長、金融市場進一步對外開放、市場預期不斷改善的背景下，未來我國國際收支和外匯儲備規模將保持平衡穩定。