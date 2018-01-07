央行：中國2017年12月外匯儲備31399.49億美元北京新浪網 (2018-01-07 16:44)
？？？ 中證網訊（記者 張晶）中國央行網站1月7日公佈數據，中國2017年12月外匯儲備3.1399萬億美元，前值3.1193萬億美元，連升11個月。且連續11個月站穩3萬億以上，2017年全年實現三年來首次年度增長。中國2017年12月末黃金儲備報5924萬盎司（約1842.57噸），與11月末持平。
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