美國佛羅里達大學女生打算與《俄羅斯方塊》結婚 不能我一個人瞎北京新浪網 (2018-01-07 16:31)
隨著社會的發展，人們在各種方面都有了更多的選擇，比如配偶的選擇...異性早就不能滿足所有人的需要了，同性才是真愛。美國弗羅里達州的一位女大學生更是突破了物種限制，愛上過無機物——計算器，還帶著它參加高中的畢業舞會。這次她又打破了次元的隔閡，宣布要與經典遊戲《俄羅斯方塊》結婚，白頭偕老。
現年 20 歲的美國佛羅里達大學的女生 Noorul Mahjabeen Hassan 是一位戀物者，就是對建築等物體會產生愛情甚至性興奮的一類人，她最近宣布打算要在大學畢業后和《俄羅斯方塊》遊戲結婚，從 2016 年 9 月開始她瘋狂迷戀《俄羅斯方塊》遊戲在自己的手機還有遊戲機上每天要玩 12 個小時的《俄羅斯方塊》，這位女生認為《俄羅斯方塊》這遊戲給她帶來的類似人類男朋友一樣的精神與肉體上的快感。
她打算大學畢業后正式與《俄羅斯方塊》遊戲結婚，還將招待親朋好友舉辦結婚典禮。希望周圍的人能夠認可她作為「俄羅斯方塊夫人」將自己的人生獻給這款遊戲。而Noorul Mahjabeen Hassan 曾經喜歡過 GPS 系統，一看到車上的 GPS 就會心跳不已不敢直視和觸摸，後來還在高中時喜歡上了一款計算器，還帶著計算器出席重要的高中畢業舞會，但是後來她與計算器分手，現在開始打算與《俄羅斯方塊》結婚。
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