《堡壘之夜》下周或將無法登錄 努力修復CPU漏洞！北京新浪網 (2018-01-07 16:36)
《堡壘之夜》的開發人員昨日表示，Epic Games試圖保護其雲伺服器免受Meltdown CPU漏洞帶來的困擾，可能會使一些玩家在接下來的一周內難以登陸遊戲。
Meltdown CPU漏洞於近日被曝光，以英特爾處理器為代表的現代CPU中，存在可以導致數據泄漏的大漏洞，會導致某些代碼越過訪問許可權訪問任意內存地址，直擊敏感數據。
Epic Games正在修補《堡壘之夜》的雲伺服器，以避免他們在接下來的時間中陷入崩潰，不過這樣做的結果就是在接下來的一周內，遊戲將變得十分不穩定。Epic Games透露，一台雲伺服器的補丁會使《堡壘之夜》的後端服務之一的CPU使用率增加一倍以上。
「隨著我們使用的雲伺服器的更新，《堡壘之夜》可能會在下周出現意想不到的問題，我們正在與我們的雲服務提供商合作，以防止進一步可能發生的問題，並會盡我們所能來最快地緩解和解決遊戲中出現的各種問題。」《堡壘之夜》官方Twitter回應玩家無法登錄遊戲的情況，「我們承認玩家目前無法登錄《堡壘之夜》，並且遇到錯誤信息，針對這一點我們已經有團隊在進行相關工作。」
不過，無法登錄的問題並不會影響到每一位玩家，據某些國外網友反饋，他們還是可以無障礙登錄遊戲。
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