《劍刃遺產：預兆（Sword Legacy: Omen）》公佈了一段宣傳視頻，展示了遊戲中的古代大不列顛地圖場景，玩家將在這裏探索冒險並尋找傳說中的亞瑟王的神劍，同時也結識了一批可互動的人物角色。

【遊俠網】《劍刃遺產：預兆》預告片

在《劍刃遺產：預兆》中，玩家將扮演尤瑟（Uther），帶領一群裝備破爛的戰士，尋找傳說中的神劍。隊友中有法師、野蠻人、弓箭手和盜賊，每個人都有不同的技能和戰鬥風格，在網格戰場上通過各種策略發揮不同角色的優勢，以少敵多，抓住渺茫的希望，扭轉戰局。

本次的新視頻展示了許多場景，有血染的大廳、冰封的走廊、坑窪的沼澤等。每個地帶都會遇到不同的隊友和敵人，需要面對不同的複雜戰況。

《劍刃遺產：預兆》需要玩家小心決定自己的每一步行動，不僅可以利用環境對抗敵人，實現非致死擊敗，而且還能給敵人製造緊張和慌亂情緒。玩家小隊的每個角色也都有自己的意志力數值，只要意志力降低到零，這個角色就會陷入慌亂狀態，變得完全無法控制。

《劍刃遺產：預兆》預計2018年正式發售。

遊戲截圖：

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