《絕地求生（PlayerUnknown』s Battlegrounds）》國服日前公開了「老兵回歸」活動的詳情（新聞回顧），但是國服具體上線截至目前仍未確定。關於「吃雞」國服的各種爆料層出不窮，有真有假。近日，微博某位知名博主爆料稱，《絕地求生》國服將與Steam版遊戲有所不同——只有老地圖，且遊戲內容全面漢化！

國服BETA版

《絕地求生》國服爆料：

1.《絕地求生》國服內測用的是送審的BETA版，即上次測試服中降落傘上有軍事演習的字樣的測試版，且理論上只有老地圖；

2. 地圖武器全部做了漢化處理；

3. 等正式發佈的時候版本才會跟國際服同步；

測試版中的飛機和降落上出現軍事演習字樣對遊戲本身來說並無影響，不會對玩家們的遊戲體驗造成很大影響。

Steam玩家們對於老地圖相當熟悉，從一定程度上來說也充滿了感情。國服暫時不會推出沙漠地圖，這也避免了玩家們排到新圖后的秒退行為。

城市名稱將得到漢化

而在國服中，玩家們再熟悉不過的吃雞"專業術語"——「P城」，「R城」，「G港」等等將會成為過去。據爆料稱，《絕地求生》國服將進行全面漢化，其中包括城市名字，這些我們熟悉的城市將會有屬於它們的中文名字！這一改動或許能夠加強吃雞萌新玩家的遊戲體驗吧。

現在已經是2018年1月7日，或許我們距離《絕地求生》國服開放內測已經不遠了吧。

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