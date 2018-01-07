《魔獸世界：軍團再臨》PTR7.3.5劇透！神器退役過場動畫曝光北京新浪網 (2018-01-07 16:36)
《魔獸世界》8.0神器將作古已經不是什麼新鮮事，目前PTR測試服中也放出了《魔獸》7.3.5版本神器退役的劇情過場動畫。薩格拉斯之劍被插入艾澤拉斯之後一直在腐蝕艾澤拉斯大陸的生命之血，玩家要以自己的神器之力去清除這一股強大的力量！
魔獸7.3.5神器退役過場動畫：
【遊俠網】《魔獸世界》7.3.5 PTR - 神器退役過場動畫
麥格尼·銅須對白劇透：
The sword of Sargeras is poisonin' the very lifeblood of the world.
The only vessels capable o' containin' that kind o' power...
are the mighty weapons you wield.
Raise them up as one.... draw out the corruption from the Dark Titan's blade!
Together, champions! For Azeroth!
薩格拉斯的利劍正在毒害我們這個世界的生命之血。
唯一能容納這巨大能量的容器，就是你們手中揮舞的神器。
舉起大家的武器，讓我們驅散黑暗泰坦利刃中的腐化能量。
團結起來，勇士們！為了艾澤拉斯！
更多相關資訊請關注：魔獸世界：軍團再臨專題
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