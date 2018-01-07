什麼是網紅？「網路紅人」是指在現實或者網路生活中因為某個事件或者某個行為而被網民關注從而走紅的人或長期持續輸出專業知識而從紅的人。那麼2017年人氣最高網紅有哪些呢？根據百度年度沸點發佈的榜單本文盤點了2017十大網紅，這些網路紅人有馮提莫、MC天佑、陳一發、PDD、papi醬、55開、大胃王密子君、周二珂、張大奕、艾克里里，你有看過他們的直播嗎？一起來看看吧。

10、艾克里里

艾克里里，中國內地影視男演員、攝影師。2016年，艾克里里用馬克筆挑戰小學生化妝大賽，並創造了一系列醜八怪妝容視頻，從而在網路上受到關注；6月9日，為電影《陸垚知馬俐》演唱的推廣曲《世界上最難唱的歌》上線；同年，獲得中國時尚自媒體大賞十佳自媒體獎、移動視頻風雲盛典短視頻人氣榜樣（網紅）獎。2017年，出演個人首部影視劇《異獸志》，從而正式進軍影視圈；同年，在古裝神話劇《封神之天啟》中飾演雷震子。

9、張大奕

？ 張大奕，2015搜狐時尚盛典年度電商模特候選人，網路紅人。作為模特出道，淘寶素顏大賽第一名得主，張大奕除了《瑞麗》之外，還時常出現在《米娜》、《昕薇》等時尚雜誌的內頁服裝搭配中。她的私服搭配在社交平台上深受粉絲喜愛，其電商店鋪上線新品2秒鐘內即被顧客「秒光」，月銷售額達百萬級。也就是說，三天時間內，這個漂亮女孩可以完成普通線下實體店一年的銷售量。創造了互聯網電商的銷售神話。

？ 8、周二珂

？ 周二珂是中國內地網路女主播、歌手，出生於廣東深圳。她原為鬥魚TV人氣女主播，曾與當時的陳一發、大表姐、馮提莫一起被稱作鬥魚F4，隨後跳槽到了熊貓TV，代表作品有《走在冷風中》、《告白氣球》等。2016年11月22日，熊貓主播二珂正式簽約香蕉計劃，成為轉型為藝人的主播。2017年9月12日推出了轉型歌手后的首支單曲《櫻花粉的浪漫》。

？ 7、大胃王密子君

？ 大胃王密子君又名張榆密，1992年4月5日出生於重慶市合川區，畢業於重慶交通大學，網路主播。大胃王密子君是一個憑藉超大胃口直播吃各種海量食物的女生，也是我國吃界最有名的吃播女博主。她曾經因為大胃的特異功能參加過知名脫口秀節目《天天向上》的錄製。因直播吃完10桶火雞面只用了16分20秒而走紅。獲2017超級紅人節十大美食紅人、金秒獎第3季度最佳女主角。

？ 6、55開

？ 盧本偉，ID為Wh1t3zZ，前皇族電子競技俱樂部英雄聯盟分部中單，在隨即獲得S3全球決賽亞軍後退役。曾獲2011TGA成都區冠軍、2011TGA總決賽冠軍、2011WCG中國區冠軍、2013S3全球總決賽中國區冠軍、2013S3全球總決賽亞軍等榮譽。盧本偉經常出沒於TGA和七煌擔任英雄聯盟賽事解說，平時也會在鬥魚進行遊戲直播，關注度高達百萬。2017年12月8日，對於開掛事件，盧本偉在直播及微博上對網友道歉。

？ 5、papi醬

？ papi醬，1987年2月17日出生於上海，中國內地演員，畢業於中央戲劇學院導演系。2015年10月，開始在網上上傳原創短視頻。2016年2月，憑藉變音器發佈原創短視頻內容而受人關注；3月，獲得1200萬人民幣融資，估值1.2億人民幣左右；7月，從中央戲劇學院導演系碩士班畢業。2017年2月，出演吳君如執導的喜劇影片《妖妖鈴》；4月，被授予中國互聯網推廣大使的稱號，這也是國際大型環保項目的首位中國網路類的推廣大使；4月21日，與合伙人楊銘一起把第一筆商業變現所得2200萬悉數捐給了母校中戲。

？ 4、PDD

？ 劉謀，1991年4月17日出生，從小非常就喜歡打遊戲，紅警、CS、帝國時代，玩的都非常好。是英雄聯盟項目電子競技選手，遊戲ID為PDD，前NGG、EHOME戰隊LOL分部隊長，後轉會並退役於Invictus Gaming.LOL分部，IG戰隊上單選手。2013年SWL聯賽第二賽季冠軍，2013IEM新加坡站冠軍，2014LPL春季賽亞軍。2014年6月15日，劉謀在微博上宣布正式退役。

？ 3、陳一發

？ 陳一發兒，別名髮姐，英文名Yifa Chen，女主播、歌手，愛好LOL、爐石傳說，DOTA2等，被網友們稱為「電競長澤雅美」。2016年9月28日，發佈個人首支單曲《童話鎮》獨家登陸網易雲音樂，榮獲網易雲音樂2016年度最熱新歌TOP100第5名、2016年度分享量最高單曲TOP100第8名。2017年5月20日零點，陳一發演唱的《阿婆說》女聲版本，在網易雲音樂獨家首發上線，榮獲網易雲音樂2017年五月最熱新歌TOP50第4名。