「電子海洛因」的年代讓很多老玩家還記憶猶新，但現在隨著「電子競技」的發展，「玩遊戲」這種愛好似乎已經可以翻身了，最近有國外媒體拋出了這樣的觀點，但國內的情況可能還有點不一樣。

國外媒體日前發表文章稱，隨著全球電子競技產業的迅猛發展，如今玩遊戲已不再是「不務正業」的代名詞了。玩遊戲不僅成為了正當職業，玩家還能從中獲得不菲收入。

當前，全球大約有1.91億人在觀看電子競技比賽。2019年，該行業來自企業讚助、媒體版權、門票和其他方面的收入將達到10億美元。

玩《英雄聯盟》發家

希金博特姆(JD Higginbotham)看到兒子馬修(Matthew)整天玩遊戲，就把電腦的電源插頭從牆上拔下來。當馬修說「PC是他的個人財產」后，希金博特姆又把網線從牆上拔下來。

希金博特姆回憶說，當時馬修還是個十幾歲的孩子。他對兒子說：「你如何養活一個家庭?我都快到60歲了。在我們那個年代，不勞動根本活不下來。」

但最終，馬修在騰訊運營的電子競技類遊戲《英雄聯盟》競賽中脫穎而出。希金博特姆後來說：「我已經工作了40年。但現在，他比我掙得多。」

此後，希金博特姆看到了希望。他也開始意識到，《英雄聯盟》這款遊戲的戰術與他在美國軍隊服役時的體驗有些相似。他說：「那就是一場虛擬戰爭。」

這種思想轉變對馬修是一種認可。馬修說：「所有人都說那不是正業，但當我賺了一大筆錢后，他們的想法就改變了。」去年，21歲的馬修還用自己賺的錢買了一輛豐田86跑車。

當前，全球大約有1.91億人在觀看電子競技比賽，每月至少一次。該規模相當於2012年的兩倍。調研公司Newzoo BV預計，2019年該行業來自企業讚助、媒體版權、門票和其他方面的收入將達到10億美元。

大學生輟學玩《守望先鋒》

有組織的電子競技比賽的快速崛起讓許多人感到迷惑不解、措手不及，尤其是那些之前責備孩子「玩電腦就是浪費生命」的父母。

瑟萊妮·莫斯奇諾(Selene Meschino)也曾試圖控制兒子玩視頻遊戲的習慣。有一次，兒子在直播遊戲時，她在鏡頭前舉起了兒子的內褲。還有一次，她甚至弄響了火警，逼兒子跑出家門。

但這一切均未奏效，他的兒子斯蒂凡諾·迪薩沃(Stefano Disalvo)還是沒有放棄遊戲，最終還選擇了輟學，全身心投入到職業的電子競技比賽中。

本月晚些時候，18歲的迪薩沃將代表「洛杉磯勇士隊」(Los Angeles Valiant)參加動視暴雪公司的團隊射擊遊戲《守望先鋒》(OverWatch)爭霸賽。迪薩沃的年薪至少5萬美元，外加醫療保險和退休保險。

莫斯奇諾說：「很明顯，我的一些優點他並未繼承下來。」莫斯奇諾還表示，他兒子最近總是大喊遊戲中人物的名稱「萊因哈特」(Reinhardt)，這會讓她產生混淆，因為當地教堂里的一位牧師也叫這個名字。

玩《刀塔2》一夜成名

喬伊·達格爾(Joe Dager)是美國印第安納州的一位自由職業者，幾年前他首次發現22歲的兒子彼得(Peter)對《刀塔2》(Dota 2)遊戲非常痴迷時，感到十分困惑。

達格爾回憶說：「那就像是一群人用棍棒相互廝打。」為了阻止兒子玩遊戲，達格爾經常打開電腦機箱，拔掉一些核心硬體。達格爾說：「如果他把玩視頻遊戲的那股勁兒用來踢足球，我也不會反對。」

而如今，彼得已經成為一名優秀的電子競技職業選手，薪水非常高。達格爾也因此成名，彼得的粉絲經常會與其合影。

達格爾說：「當粉絲們知道你是彼得的父親，他們會要求與你合影。」對於這一切，達格爾還在適應中。

玩《使命召喚》贏20萬美元

保羅·格蘭德(Paul Garland)今年50歲，是一家公司的經理。在發現兒子凱勒(Cuyler)厭學之後，他不得不把家裡的Xbox遊戲機帶到公司。

即便如此，18歲的兒子最終還是選擇了輟學，參加動視暴雪公司的《使命召喚》(Call of Duty)遊戲競賽。最終，凱勒贏得了20多萬美元的獎金。

雖然如此，行業分析人士還是指出，電子競技與傳統遊戲行業有一個共同點：只有一小部分玩家的收入足以支撐其將遊戲作為其全職工作。這些人的年薪和獎金每年可能超過10萬美元，更高的可達到百萬美元。

一種文化顛覆

業內人士瑞恩·默里森(Ryan Morrison)稱：「這是一種文化顛覆。前一天，躲在家裡玩遊戲的孩子還是家裡的失望。第二天，他就成為家裡薪水最高的成員。」

英國威爾士的彭妮·莫里斯(Penny Morris)的兒子巴尼(Barney)是一名職業的電子競技選手，但莫里斯認為兒子玩遊戲掙錢讓她感到有些荒唐。18歲的巴尼是歐洲電子競技團隊的一名成員，本月將參加《英雄聯盟》職業聯賽。

莫里斯說：「我大學畢業后，第一份工作每年的薪水只有幾千英鎊。如今，兒子一個月就比我掙得多。」

父母觀點轉變

毛里齊奧(Maurizio)和安德列·德利斯(Andrea DeLisi)對17歲的兒子在學校玩遊戲到深夜感到悲傷。德利斯說：「我們認為，他這是在浪費時間。」

而如今，德利斯夫婦選擇讓兒子通過網校完成高中課程，以便讓他有時間代表「舊金山震動隊」(San Francisco Shock)參加《守望先鋒》爭霸賽。

德利斯說：「事後來看，他當時執迷於遊戲可能還是一件好事。」德利斯還表示，兒子可以稍晚些時候上大學，他還可能用自己掙的錢來交學費。