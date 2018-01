從概念上來說,PS4 Pro和Xbox One X是非常相近的主機,從功能上來說其實也差不多,雖然Xbox One X的硬體性能遠高於PS4 Pro,但對於兩者來說,微軟和索尼的主機都是受制於其基礎SKU的(也就是PS4和Xbox One),換句話說,開發者無法製作PS4 Pro和Xbox One X獨佔遊戲。他們頂多隻能在新主機上把遊戲弄漂亮一些。

這也就是說,雖然Xbox One X的硬體配置和性能遠高於PS4 Pro,但對於消費者而言區別其實並沒有那麼大。但是,IDC遊戲與VR/AR部門分析總監Lewis Ward並不這麼認為。在最近的一次訪談中,Ward指出了PS4 Pro和Xbox One X的不同,表示索尼會想在近幾年內完成並推出正統的PS5主機,而微軟則想用Xbox One X再折騰幾年。

「PS4 Pro其實更像是一種市場營銷手段。」在被問及索尼為何會更傾向於推出PS5而非對PS4進行再度升級的時候,他說,「它並沒有Xbox One X那樣的性能提升。本質上就是在標準版主機基礎上的更新,但索尼對內部構件進行了微調,在PS4上提升了大概10%的性能。然後大張旗鼓地開始叫賣。而Xbox One X更像是在根本上進行了重新設計,相比PS4和原版Xbox One SKU提升了至少40%。Xbox One X能夠實現VR和AR,不過微軟想要等到有更優秀的軟體問世再開啟這個功能,屆時Win 10 PC上的對應應用也會大批量開發。Xbox One X最終會運行一些原版Xbox One上無法運行的內容,但微軟蓄勢不發也在情理之中(至少2018年內甚至2019年都是如此)。Xbox One X相當於8.5代主機,而PS4 Pro並不是。「

Ward的意思同時也是說索尼將會比微軟更快推出下一代主機,對其一些言論我們不置可否,只能說僅代表他個人的觀點吧。感覺他不光是過度重視性能問題,在老生常談的獨佔問題上也選擇了迴避,稍微有點故意黑的意思。