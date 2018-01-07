作為直播行業內最具權威性的榜單，小葫蘆榜於今天公佈了最新一期的排名，而在英雄聯盟板塊上，排在吸金指數第一位的竟然是尚未正式開播的德雲色?

通過榜單，我們可以看到德雲色將東北大鵪鶉、馮提莫、洞主等一眾鬥魚的英雄聯盟主播踩在腳下。海鮮台是不是有點後悔放走了德雲色呢?

實際上，德雲色將於1月7日晚上8點在龍珠直播正式開播，昨天進行的僅僅只是一次直播測試，全程笑笑和西卡都沒有怎麼露面。就憑藉著色友們的一片熱情，登頂了吸金榜第一。