新華社南寧１月７日電（記者 覃星星）記者從廣西壯族自治區衛生計生委獲悉，廣西將實施腦卒中綜合防控策略和措施，開展腦卒中高危人群篩查和干預，力爭到２０２０年腦卒中發病率增長速度降到５％以下，心腦血管疾病死亡率下降１０％。

根據自治區衛生計生委制定的《廣西腦卒中綜合防治工作方案》，廣西將依託自治區防治重大疾病工作廳際聯席會議制度，建立腦卒中綜合防控部門協作機制，強化腦卒中危險因素控制，倡導膳食結構多樣化，開展控煙減鹽控油等健康生活方式行動，加強幼兒園、中小學的健康教育工作，培養兒童青少年的健康生活方式與行為。

同時，廣西將推動關口前移，做好高血壓等慢性病管理。在有條件的地區，鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心逐步開展超重肥胖、血壓血糖增高、血脂異常等慢性病高危人群的患病風險評估和干預指導。全面實施３５歲以上人群首診測血壓制度，高血壓患者及時納入基本公共衛生服務。推進家庭醫生簽約服務，優先覆蓋高血壓等慢性病患者。力爭到２０２０年，１８歲以上居民高血壓知曉率達到６０％，治療率達到５５％，治療控制率達到４０％。

記者從自治區衛生計生委了解到，廣西將繼續實施腦卒中高危人群篩查和干預項目，對高危人群和患者實施有效健康干預。廣西還將推進多學科融合卒中中心建設，到２０２０年，自治區和８０％以上設區市、６０％以上縣（市、區）要建設至少１家符合要求的卒中中心。