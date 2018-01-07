新華網重慶１月７日電（記者 陳國洲）像「刷臉」支付一樣，現在領結婚證也能「刷臉」了！從１月起，重慶市婚姻收養登記管理中心正式啟用人臉識別系統，宣告結婚登記也可以「刷臉」了。

據了解，根據相關規定，在辦理婚姻登記業務時，登記員需要審查身份證、戶口簿信息是否與申請當事人相符，以保證信息準確，防止冒用他人身份信息進行婚姻登記，新啟用的婚姻登記人臉識別系統將在這個方面發揮作用。

記者在現場看到，位於婚姻登記櫃檯上的人臉識別系統大小和筆記本電腦相當，上面集成了攝像頭、高拍儀、身份證識別器、指紋識別器等多項功能。只見工作人員將身份證往機器上一放，證件信息採集和人臉拍照瞬間完成，系統還將證件照、實拍照與公安資料庫中的存照進行比對，顯示出比對結果。

現場工作人員介紹說，系統能有效打擊冒用他人身份信息進行婚姻登記的情況。系統最快０．３秒就可以生成核驗報告，證件真偽和人證相符情況一目了然。當發現申請人與證件不符時，工作人員可以選擇將這張證件加入黑名單，如這張身份證再次出現在其他聯網的婚姻登記系統時，都將提示工作人員注意。

重慶啟用的這套婚姻登記「刷臉」系統功能強大。比如申請人如做過微整形、由單眼皮整形雙眼皮、孕前孕後身型差異大、年代久遠相貌變化較大，以及同卵雙胞胎來辦理等情況都會給核驗工作帶來難處。但「人臉識別」系統遇到微整形、雙胞胎等情況時，還能藉助指紋識別進行輔助核驗，有效提高核驗準確度。

此外，針對涉外婚姻登記的情況，這套人臉識別系統不僅支持身份證，而且支持臨時身份證、護照、港澳台居民通行證的人證比對功能，滿足涉外、涉港澳台及華僑人士婚姻登記的人證核驗需求。

目前，重慶僅在重慶市婚姻收養登記管理中心啟用這套人臉識別系統，如運行效果良好，未來將在重慶各區縣婚姻管理中心推廣使用。