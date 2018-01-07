西藏出版發行古籍普查保護成果叢書北京新浪網 (2018-01-07 16:17)
新華社拉薩１月７日電（記者 春拉）記者從西藏自治區古籍保護中心獲悉，《雪域寶典２——西藏自治區第四批國家珍貴古籍名錄圖錄》等六冊西藏古籍普查成果叢書日前由民族出版社正式出版發行。這是西藏自治區古籍保護中心在全區範圍內開展古籍普查工作的一個階段性成果的展示。
由西藏自治區古籍保護中心編纂的六冊古籍普查成果書籍分別是《雪域寶典２——西藏自治區第四批國家珍貴古籍名錄圖錄》《雪域寶典３——西藏阿里地區珍貴古籍圖錄》《雪域寶典４——西藏那曲地區珍貴古籍圖錄》《西藏阿里地區古籍目錄》《西藏那曲地區古籍目錄》《藏族歷代學者生卒年代譜表》。
據西藏自治區古籍保護中心副主任邊巴次仁介紹，此次整理出版的藏文古籍目錄是在傳統目錄學基礎上，應用現代古籍文獻編目形式，附加了文獻的開本、板框、字行、字體，以及成書年代和內容等編纂而成；古籍圖錄則直觀展現了各地方不同年代、不同版本和裝幀形式的古籍文獻特色，對於廣大藏學研究者，特別是藏文古籍文獻研究者和愛好者具有十分重要的參考和收藏價值。
記者了解到，西藏古籍收藏單位主要以寺院為主，數量達到千余家，覆蓋自治區所有地市的７４個縣。２０１０年西藏正式啟動古籍文獻普查工作，目前已基本完成整體普查工作的６５％；已出版發行《雪域寶典１——西藏自治區第一、二、三批國家珍貴古籍名錄圖錄》等藏文古籍普查保護成果叢書。
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