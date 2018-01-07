？ ？主播遇粉絲送豪華禮物的事情，現在很多人已經司空見慣了。某些有錢的粉絲為了自己的主播，那真是挖空心思、費盡心血啊！近日又出現了這麼一件事情，不過這次粉絲送的禮物著實讓人有些吃驚。

？ ？前不久，某位已經退役的前《王者榮耀》職業玩家迎來了他的生日，晚間他在直播間中與粉絲一同慶祝。此時發生了令人震驚的一幕，有女粉絲特意趕到這位主播家門口送來了一份金貴的禮物——跑車。

？ ？當時有粉絲拍下了贈與過程，儘管無情極力阻止禮物，但女粉絲還是死送到底，此次生日禮物事件隨後在圈內發酵。有網友爆料稱，這是一款賓利歐陸gt2016款，市場價在300萬左右。

？ ？不過，也有一些網友提出質疑，認為這次送跑車的行為炒作嫌疑較大。關於這件事情，你們的看法是什麼呢？