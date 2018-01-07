歐盟峰會 各國領導人先走紅地毯中央社 (2018-01-07 16:10)
歐盟由28個會員國組成，各國領導人每季到布魯塞爾參加峰會，會前需走約10秒鐘的紅地毯。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 107年1月7日
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