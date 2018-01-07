南北韓高級別會談 北韓由李善權率團中央社 (2018-01-07 15:56)
（中央社記者姜遠珍首爾7日專電）南韓統一部官員今天下午表示，北韓透過板門店南北韓連絡管道，通報了南北韓高級別會談北韓代表團名單，北韓率團出席的是「祖國和平統一委員會」委員長李善權。
南韓統一部官員表示，具體來看，除李善權外，北韓代表團還包括北韓祖國和平統一委員會書記局副委員長田鐘秀、體育省副相元吉宇、祖國和平統一委員會部長黃忠誠、民族奧運組織委員會委員李景植等4人。
南韓聯合新聞通訊社指出，統一部官員表示，此次南北韓雙方派出的代表團級別可謂旗鼓相當。雙方將探討北韓參加平昌冬奧會事宜，並就改善南北韓關係交換意見。
統一部官員還說，雙方將繼續透過板門店連絡管道，商討南北韓高級別會談相關事宜。
據悉，南韓政府已於6日向北韓通報了南北韓高級別會談南韓代表團名單，代表團共由5人組成，統一部長官趙明均擔任首席代表，代表團還包括統一部次官（副部長）千海成、文化體育觀光部第二次官盧泰剛、國務總理室審議官安文鉉（音）、平昌冬奧帕奧企劃事務次長金起弘。
過去南北韓部長級會談代表團，一般由部長級官員擔任首席代表，其餘多為司局級官員，但此次代表團包括2名副部長級官員，實屬罕見。1070107
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