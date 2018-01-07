（中央社新德里7日綜合外電報導）美國地質調查所（USGS）今天表示，印度東北部曼尼普爾省（Manipur）首府因帕爾（Imphal）的東方，發生規模5.5地震。



路透社報導，USGS指出，這起地震震央位在因帕爾東方101公里處，深度22.8公里。



目前尚未傳出人員傷亡或其他損害通報。（譯者：中央社張正芊）1070107