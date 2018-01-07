（中央社記者姜遠珍首爾7日專電）南韓濟州西歸浦海洋警察署今天說，昨天晚間8時左右，在西歸浦西南方約311公里公海上，兩艘非韓國籍貨輪相撞，其中一艘香港籍C號散裝貨輪上21名中國船員全部獲救。



南韓聯合新聞通訊社報導，在東海上相撞的兩艘貨輪，一艘巴拿馬籍S號貨輪（8萬噸級）和一艘香港籍C號散裝貨輪（4萬噸級）相撞，C號貨輪船員全部獲救，S號船員是否獲救尚不清楚。



西歸浦海警表示，S號貨船載有32人，C號載有21人。目前，C號船上的21名中國船員已全部獲救，但乘坐S號的32人（伊朗籍30人，孟加拉籍2人）是否獲救尚不清楚。



據報導，S號載有石油產品，在與C號相撞後起火，使營救工作更加困難。



南韓海警透露，6日晚11時許，中國有關部門通知南韓海警兩艘貨船相撞的消息並請求協助。接到消息後，海警立即向事發海域派出3000噸級巡邏艦和飛機進行營救工作。海警表示，正在與中國緊密合作，開展營救工作。1070107