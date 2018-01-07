（中央社馬里蘭州塞蒙特6日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，有關特別檢察官對俄羅斯疑似干預2016年美國總統大選的調查，「我做的每件事100%妥當」，堅持他的競選團隊沒有與莫斯科勾結或犯罪。



美聯社報導，川普在大衛營（Camp David）告訴記者，他的團隊一向對特別檢察官穆勒（Robert Mueller）「開誠布公」，也「沒做錯任何事」。



外界持續專注川普與俄國的可能關係，對此川普感歎說，這項調查「對我們的國家非常非常不好，這讓我們國家顯得很愚蠢，而美國是我不希望看起來愚蠢的國家，只要我在這裡，我就不會讓國家顯得愚蠢」。



一些媒體報導，川普下令白宮顧問告訴司法部長塞申斯（Jeff Sessions），別退出司法部對俄國和川普競選團隊可能關係的調查。之後塞申斯決定迴避主持調查，穆勒才會獲任為特別檢察官。



有關川普疑似下令阻止塞申斯迴避調查一事，是由「紐約時報」（The New York Times）率先報導，對此川普在大衛營告訴記者，報導「錯得太離譜了，至少是錯的」，但他不願進一步說明。



川普並說：「我做的每件事100%妥當，這就是我做事的方式，我會把事情處理妥當。」



儘管川普對塞申斯退出調查相當不滿，川普表示，他支持目前深陷困境的塞申斯。



有關川普競選團隊和俄羅斯之間可能勾結的調查行動，包括細查川普身為總統所做的多項舉措，是否構成妨礙調查的行為。



川普這些舉措包括開除聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），柯米也指控川普鼓勵他停止調查前國家安全顧問佛林（Michael Flynn），另外，在草擬一份不完整且可能造成誤導的2016年與俄方人士會面相關聲明時，川普所扮演的角色也頗具爭議。



外傳川普下令白宮顧問麥甘（Don McGahn）告訴塞申斯，別退出這項通俄門調查，穆勒調查團隊也已獲此最新消息。



3名熟悉此事的消息人士向美聯社證實，麥甘曾在塞申斯宣布自請撤換調查人之前，敦促塞申斯別這麼做。其中一名消息人士說，麥甘是在川普的指示下聯絡塞申斯。這3名人士都要求匿名，避免公開討論這項仍在進行中的調查。



目前仍不清楚穆勒團隊是否有證據證實川普所有舉措背後存有貪腐動機，以讓當局證明川普妨礙司法。



川普及律師團曾多次堅持，川普沒有做出不恰當的行為，身為總統，川普也有明確權力將柯米革職並採取其他行動。



川普陣營也可能主張，川普依法有權力讓他任命的司法部長監督通俄門調查，或與麥甘向塞申斯所說的一樣，主張塞申斯當時沒有根據或理由自請撤換調查人。（譯者：中央社周莉芳）1070107