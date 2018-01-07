（中央社記者戴雅真倫敦7日專電）速食業者兩大龍頭麥當勞與肯德基向來是宿敵，但現在雙方競爭多了些與政治味，因為英國肯德基業者模仿川普與金正恩的「核按鈕」對話，在推特向麥當勞挑釁。



北韓領導人金正恩日前在新年電視演說中表示：「整個美國都在我方核武射程範圍。核按鈕一直在我桌上，這是事實，不是威脅。」美國總統川普隨即推文嘲諷：「我也有核按鈕，但比他的大多了，且更有威力，而且我的按鈕有效果喔。」



雙方幼稚地相互放話，在全世界蔚為話題。



英國與愛爾蘭的肯德基業者顯然也認為這一來一往相當有趣，3日在推特發文，用類似語氣嘲諷宿敵麥當勞。



推文幽默寫道：「麥當勞叔叔羅納德（Ronald）聲稱他的桌上一直有漢堡。有沒有在他大鞋子、紅鼻子統治下的人去通知他一聲，我的桌上也有漢堡，但我的是重量級套餐，比他的有威力多了，而且我的還有肉汁！」推文還標註「核按鈕」（#nuclearbutton）。



這則推文迄今被分享超過18萬次，有超過49萬個喜歡。麥當勞尚未有所回應。



英國廣播公司（BBC）報導，網友稱讚這則推文太有才，有人說，「我要因為這則推文開始追蹤你們。」



但也有網友不太欣賞，有網友表示：「這有多麼資本主義，竟然把賣炸雞比喻為核武威脅。」



有網友則希望肯德基的其他競爭者也出來說幾句話，有人說，「希望我的漢堡王來參一角」，還有人問，「溫蒂漢堡有回應嗎？」



溫蒂漢堡雖然沒有加入對話，但溫蒂的推特小編以在社群網路上頻繁與網友互動而著名，除了會酸網友，還造就了去年轉推數最高的推文。



美國少年威克森（Carter Wilkerson）在推特上問溫蒂漢堡，要有多少轉推數，他才能獲得一年份的免費雞塊，結果溫蒂漢堡回他「1800萬」，威克森於是上網號召網友幫忙：「請幫幫我。一個需要雞塊的人。」這則推文在去年獲得360萬次轉推，成為2017年度轉推次數冠軍。1070107