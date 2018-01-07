特派員看世界專欄（中央社記者唐佩君布魯塞爾7日專電）歐洲聯盟由28個會員國組成，各國領導人每季會飛到布魯塞爾參加峰會。他們出席時先走紅地毯，短短10秒鐘，有人在鏡頭前猶如巨星，也有人快閃，各有不同的紅地毯哲學。



歐盟的存在使得歐洲政治體系相對複雜，各國加入的前提是願意履行成員國的責任和義務，包括遵守歐盟訂立的政治、經濟及貨幣政策。在無形的「大國家」概念下，好處是人員自由流動且為單一市場。目前28個成員國包括德國、法國、義大利、英國等，但英國預定在2019年3月退出。



歐洲幅員廣闊，歐盟要如何統一28個政治制度及經濟發展不一的國家？28個國家領導人一年有4次機會在布魯塞爾舉行的歐盟高峰會（European Council）會面，為期2天的峰會除決定歐盟的發展方向和各議題的先後處理次序外，還可藉此機會解決在其他場合較難取得共識的問題，例如外交政策。



各國領導人進入會場開會前，通常得先走一段紅地毯。在10秒鐘的星光大道上，領導者呈現不同作風，部份中歐國家的領導人常急步走過，對媒體提出的問題，揮揮手就離去，但有些領導人會對媒體鏡頭展現親切笑容或巨星架勢。



去年5月當選法國總統的馬克宏（Emmanuel Macron）及9月勝選但得票率下滑的德國總理梅克爾（Angela Merkel），就是去年12月14日冬季峰會上最受矚目的2位領導人。



馬克宏走紅地毯架勢十足，他從容不迫的緩步走來，眼神還會看不同方向的鏡頭，在媒體區受訪時則以霸氣表情評論法國及歐盟議題，談話的時間稍微長了，下位登場的梅克爾遠遠帶著親切笑容走來，她刻意在紅地毯中段稍作停留，等馬克宏講完，馬克宏回頭發現她，2人展現好交情，在媒體前來個大擁抱。



相較法德與會的歡樂氣氛，英國首相梅伊（Theresa May）就難以輕鬆。



她在12月8日凌晨趕到布魯塞爾，與歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Junker）會談，雙方好不容易達成首階段談判取得足夠進展進入第2階段共識，但在峰會登場前一日遭自家人投票打擊，同黨的部分議員與反對黨站在同一陣線，通過國會在脫歐協議上有最後的決定權。



梅伊14日再度來到布魯塞爾，全球媒體都在等著聽她如何回應，她走紅地毯時安靜無聲，直到最後一刻才露出笑臉。



走上紅地毯的歐洲領導人，在鏡頭前揮灑自信與魅力，但進入會場後如何為國家爭取最大利益，看不見的畫面才是不斷上演的政治協商關鍵。1070107